ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые

ВС России сегодня обстреляли село Кучеровка Харьковской области.

ВС России сегодня обстреляли село Кучеровка Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"ВС РФ обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", - отметил он.

Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что всю прошлую неделю российская армия пыталась вернуть под свой контроль ранее утерянные территории Харьковской области Украины.