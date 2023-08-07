ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые

ВС России сегодня обстреляли село Кучеровка Харьковской области.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
"ВС РФ обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", - отметил он.
Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что всю прошлую неделю российская армия пыталась вернуть под свой контроль ранее утерянные территории Харьковской области Украины.