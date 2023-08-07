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ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые

ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые ВС России сегодня обстреляли село Кучеровка Харьковской области.
В регионе
7 августа 2023 г. 12:12
ВС РФ подвергли обстрелу село под Харьковом, есть погибшие и раненые

ВС России сегодня обстреляли село Кучеровка Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"ВС РФ обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях", - отметил он.

Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что всю прошлую неделю российская армия пыталась вернуть под свой контроль ранее утерянные территории Харьковской области Украины.

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