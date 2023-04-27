ВС РФ подвергли обстрелу Николаевскую область, один человек погиб, 23 ранены

ВС России подвергли обстрелу Николаевскую область Украины, выпустив 4 ракеты "Калибр". В результате этого погиб один мирный житель, ранены 23.

ВС России подвергли обстрелу Николаевскую область Украины, выпустив 4 ракеты "Калибр". В результате этого погиб один мирный житель, ранены 23.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале.

"Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - это террор и уничтожение украинцев и всего украинского. Ночью Россия обстреляла Николаев…" - написал он, отметив, что это очередное преступление против человечности, и все виновники преступлений понесут наказание.