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ВС РФ подвергли обстрелу Херсонскую область, трое погибли, пятеро ранены

ВС РФ подвергли обстрелу Херсонскую область, трое погибли, пятеро ранены ВС России подвергли обстрелу город Херсон и Херсонскую область, в результате чего трое погибли, пятеро получили ранения.
В регионе
2 мая 2023 г. 16:19
ВС РФ подвергли обстрелу Херсонскую область, трое погибли, пятеро ранены

ВС России подвергли обстрелу город Херсон и Херсонскую область, в результате чего трое погибли, пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"2 мая российские войска подвергли обстрелу город Херсон и ряд сел в Белозерской общине региона", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ВС РФ совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. В частности, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

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