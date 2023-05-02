ВС РФ подвергли обстрелу Херсонскую область, трое погибли, пятеро ранены

ВС России подвергли обстрелу город Херсон и Херсонскую область, в результате чего трое погибли, пятеро получили ранения.

ВС России подвергли обстрелу город Херсон и Херсонскую область, в результате чего трое погибли, пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"2 мая российские войска подвергли обстрелу город Херсон и ряд сел в Белозерской общине региона", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ВС РФ совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. В частности, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.