ВС РФ подвергли обстрелу Херсонскую область: Двое погибли, ранены 10 человек

ВС России подвергли обстрелу Херсонскую область, в результате чего погибли два человека.

ВС России подвергли обстрелу Херсонскую область, в результате чего погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник нанес по деоккупированному региону более 80 ударов, во время которых выпустил по мирным гражданам 430 снарядов, в частности, из минометов, артиллерии, танков, "Градов", также сбрасывал взрывчатку с БПЛА. Только по Херсону было выпущено почти 40 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Два человека погибли, еще десять, среди которых ребенок, получили ранения", - отметил он.