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ВС РФ подвергли обстрелу Авдеевку и несколько сел: Трое погибли, пятеро ранены

ВС РФ подвергли обстрелу Авдеевку и несколько сел: Трое погибли, пятеро ранены ВС России подвергли атаке Авдеевку Донецкой области Украины и три села - Степановку, Степное и Макаровку, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч". Три человека погибли, пятеро получили ранения.
В регионе
18 июля 2023 г. 11:51
ВС РФ подвергли обстрелу Авдеевку и несколько сел: Трое погибли, пятеро ранены

ВС России подвергли атаке Авдеевку Донецкой области Украины и три села - Степановку, Степное и Макаровку, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч". Три человека погибли, пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокуроры.

"Раненые доставлены в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. У двух пострадавших диагностирована контузия и травматический шок", - добавили в Офисе генпрокуроры.

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Версия на английском языке Three killed, five wounded as Russian troops shell Avdiivka and several villages
Версия на азербайджанском языке Rusiya Avdeyevkanı atəşə tutub, ölənlər və yaralananlar var

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