ВС РФ подвергли обстрелу Авдеевку и несколько сел: Трое погибли, пятеро ранены

ВС России подвергли атаке Авдеевку Донецкой области Украины и три села - Степановку, Степное и Макаровку, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч". Три человека погибли, пятеро получили ранения.

ВС России подвергли атаке Авдеевку Донецкой области Украины и три села - Степановку, Степное и Макаровку, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч". Три человека погибли, пятеро получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокуроры.

"Раненые доставлены в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. У двух пострадавших диагностирована контузия и травматический шок", - добавили в Офисе генпрокуроры.