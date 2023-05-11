ВС РФ обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, ранены 8 человек

ВС России за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Запорожской области Украины - 60 раз из артиллерии, пять - из РСЗО. В результате атак пострадали восемь человек.

ВС России за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Запорожской области Украины - 60 раз из артиллерии, пять - из РСЗО. В результате атак пострадали восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

По его словам, из-за обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах.

"Из РСЗО противник массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи. Ранения получили и местные жители - три мужчины и две женщины. Им предоставляется вся необходимая помощь", - написал. Малашко.

Кроме того, в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах повреждены частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети.