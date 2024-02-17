ВС РФ обстреляли Харьковскую и Сумскую области, есть погибший и раненые

ВС России в очередной раз атаковали территории Сумской области.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской ОВА.
"Сегодня, 17 февраля, в 12 часов 45 минут, враг из минометов начал обстреливать село в Хотинской громаде Сумской области. В результате обстрела один человек погиб, еще один человек - получил ранения. Повреждены частные дома, здание фермы", - заявили в администрации.
В тоже время, в Купянске Харьковской области в результате обстрела разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, повреждены по меньшей мере 5 частных домов, пострадали по меньшей мере 5 человек.
Всего во время российского обстрела было зафиксировано 11 взрывов.