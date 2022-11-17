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ВС РФ нанесли ударили по Запорожской области, четверо погибли

ВС РФ нанесли ударили по Запорожской области, четверо погибли В результате атак российскими войсками по одному из населенных пунктов Запорожской области, ракеты попали в гражданские объекты, погибли 4 человека.
В регионе
17 ноября 2022 г. 12:05
ВС РФ нанесли ударили по Запорожской области, четверо погибли

В результате атак российскими войсками по одному из населенных пунктов Запорожской области, ракеты попали в гражданские объекты, погибли 4 человека.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение зампредседателя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Вольнянск. Запорожская область. Ночные обстрелы россиянами, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Подтвержден факт гибели 4 человек", - написал он в соцсетях.

По его словам, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Ukraynaya raket zərbələri endirib, 4 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

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