ВС РФ нанесли ударили по Запорожской области, четверо погибли

В результате атак российскими войсками по одному из населенных пунктов Запорожской области, ракеты попали в гражданские объекты, погибли 4 человека.

В результате атак российскими войсками по одному из населенных пунктов Запорожской области, ракеты попали в гражданские объекты, погибли 4 человека.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение зампредседателя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Вольнянск. Запорожская область. Ночные обстрелы россиянами, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек. Подтвержден факт гибели 4 человек", - написал он в соцсетях.

По его словам, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов.