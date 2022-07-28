ВС РФ нанесли ракетные удары по пригороду Киева и ряду регионов Украины

ВС РФ утром 28 июля совершили массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет.

ВС РФ утром 28 июля совершили массированный ракетный удар по северным областям Украины, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Оперативное командование "Север".

С 5:23 по 6:29 с аэродрома Зябровка около Гомеля (Беларусь) в сторону Украины было запущено около 25 ракет.

Кроме того, российские войска обстреляли Вышгородский район Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры.

Как передает УНИАН со ссылкой на главу Киевской областной Военной администрации Алексея Кулебы, информация о жертвах в Вышгородском районе уточняется.

"На месте уже работают все экстренные службы. В который раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", - написал Кулеба.

Также обстреляны города Николаев и Харьков. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух обстрелах за ночь. "Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Опять ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, потушенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил Терехов.