ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек

ВС России в ночь на 27 июля нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате этого погиб один человек.

ВС России в ночь на 27 июля нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате этого погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Сообщается, что ракеты "Калибр" были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

"Попаданием в одно из административных зданий порта погиб гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов", - говорится в сообщении.