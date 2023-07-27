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ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек

ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек ВС России в ночь на 27 июля нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате этого погиб один человек.
В регионе
27 июля 2023 г. 10:01
ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек

ВС России в ночь на 27 июля нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате этого погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Сообщается, что ракеты "Калибр" были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

"Попаданием в одно из административных зданий порта погиб гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов", - говорится в сообщении.

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