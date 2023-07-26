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ВС РФ 55 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

ВС РФ 55 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые ВС РФ за минувшие сутки 55 раз обстреляли Херсонскую область Украины, в результате чего двое погибли, трое ранены.
В регионе
26 июля 2023 г. 09:17
ВС РФ 55 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

ВС РФ за минувшие сутки 55 раз обстреляли Херсонскую область Украины, в результате чего двое погибли, трое ранены.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

По его словам, всего было выпущено 300 снарядов из минометов, артиллерии, градов", танков, авиации, противотанковых ракетных комплексов и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - отметил Прокудин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Xerson vilayətini 55 dəfə atəşə tutub, ölən və yaralananlar var
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