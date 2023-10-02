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ВС Ирана проведет крупные учения на юге и в центральных регионах страны

ВС Ирана проведет крупные учения на юге и в центральных регионах страны Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.
В регионе
2 октября 2023 г. 16:33
ВС Ирана проведет крупные учения на юге и в центральных регионах страны

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, авиации, военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Особый акцент будет сделан на применении боевых беспилотников. Отмечается, что иранские военные специалисты и инженеры в последние годы добились значимого прогресса в производстве широкого спектра вооружений, в том числе дронов.

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