ВС Ирана проведет крупные учения на юге и в центральных регионах страны

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

В учениях примут участие подразделения сухопутных войск, авиации, военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Особый акцент будет сделан на применении боевых беспилотников. Отмечается, что иранские военные специалисты и инженеры в последние годы добились значимого прогресса в производстве широкого спектра вооружений, в том числе дронов.