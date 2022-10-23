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ВС Ирана начали военные учения на границе с Турцией

ВС Ирана начали военные учения на границе с Турцией Сухопутные войска ВС Ирана проводят учения в провинции Западный Азербайджан, на границе с Ираком и Турцией.
В регионе
23 октября 2022 г. 22:15
ВС Ирана начали военные учения на границе с Турцией

Сухопутные войска ВС Ирана проводят учения в провинции Западный Азербайджан, на границе с Ираком и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

По данным отдела по связям с общественностью северо-западного регионального штаба ВС, маневры организованы, в частности, в районе населенных пунктов Пасве и Пираншахр.

Цель военных занятий – повышение боевой готовности подразделений и отработка действий в ночное время суток.

Напомним, что ранее сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели учения в районе Араз, на севере провинций Восточный Азербайджан и Ардебиль. Маневры проводились согласно годовому расписанию в целях повышения боеготовности сухопутных войск КСИР.

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