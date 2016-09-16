Врио президента Узбекистана Мирзиеев выдвинут кандидатом в президенты

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиеев выдвинут в кандидаты на пост президента страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ЦИК Узбекистана.

В сообщении отмечается, что кандидатура Ш.Мирзиеева была выдвинута на заседании политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана.

2 сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Ш.Мирзиеев, председатель сената Нигматилла Юлдашев, к которому должна была перейти эта должность в соответствии с конституцией, взял самоотвод.

Выборы президента пройдут 4 декабря. Выдвижение кандидатов начнется 30 сентября и завершится 20 октября.