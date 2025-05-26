Врио главы управления СК Армении арестован после кражи $590 тыс. из здания структуры

Два человека арестованы в рамках громкого дела о хищении $590 тыс. из здания Следственного комитета Армении.

Два человека арестованы в рамках громкого дела о хищении $590 тыс. из здания Следственного комитета Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

По имеющимся данным, один из арестованных — врио начальника управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Армении Гор Тадевосян.

На данный момент правоохранительным органам удалось обнаружить $578 тыс., а оставшиеся средства продолжают искать.

Согласно имеющимся данным, деньги хранились в сейфе на шестом этаже. Злоумышленник проник в здание, воспользовавшись поддельным пропуском следователя.