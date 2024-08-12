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Врио губернатора: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области

Врио губернатора: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, в которых проживает 2 тыс. человек.
В регионе
12 августа 2024 г. 16:20
Врио губернатора: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области

Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, в которых проживает 2 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, о судьбе большинства этих людей ничего неизвестно. Глубина проникновения ВСУ - 12 км, ширина 40 км.

В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе 10 детей. Из приграничных районов выехали или были вывезены более 120 тыс. жителей, еще 180 тыс. подлежат эвакуации.

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Версия на английском языке Ukrainian forces control 28 settlements in Kursk region
Версия на азербайджанском языке Qubernator: Kursk vilayətinin 28 yaşayış məntəqəsi Ukrayna ordusunun nəzarətindədir

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