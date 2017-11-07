Врио главы Дагестана поручил разобраться с ситуацией на российско-азербайджанской границе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности (врио) главы Дагестана Владимир Васильев поручил разобраться в ситуации на пограничном пропускном пункте "Яраг-Казмаляр" на границе Россия-Азербайджан, наказать виновных в задержке автомобилей и обеспечить стандартный пропуск машин через границу с Азербайджаном, передает Report со ссылкой на РИА "Дербент".

Отмечается, что дальнобойщики проводят акцию протеста на данном КПП в связи с незаконным сбором денег фитосанитарной и таможенной службами, что привело к многокилометровой очереди из фургонов на границе.

Таможня утверждает, что все пошлины собираются с водителей законно, однако сами дальнобойщики указывают, что при этом не выписывалось ни квитанций, ни чеков.

Для выяснения ситуации на пограничный пункт пропуска Яраг-Казмаляр прибыла комиссия из Москвы.

Заместитель начальника таможни Дагестана Гаджимурад Шамхалов объявил, что оскорбивший дагестанских водителей работник уволен.