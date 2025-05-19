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Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Ирана

Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Ирана Временный поверенный в делах Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.
В регионе
19 мая 2025 г. 10:09
Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Ирана

Временный поверенный в делах Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, МИД выразил протест временному поверенному в делах Великобритании в связи с необоснованным задержанием граждан Ирана, а также в связи с необоснованными обвинениями, выдвинутыми в адрес Исламской Республики Иран.

Отметим, что 17 мая в различных городах Великобритании были задержаны четверо граждан Ирана, которые вскоре были освобождены.

Британская полиция заявила, что продолжает обыски по ряду адресов.

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Версия на английском языке Iran summons British diplomat over arrest of nationals in UK
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili İran XİN-ə çağırılıb

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