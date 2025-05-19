Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Ирана

Временный поверенный в делах Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.

Временный поверенный в делах Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, МИД выразил протест временному поверенному в делах Великобритании в связи с необоснованным задержанием граждан Ирана, а также в связи с необоснованными обвинениями, выдвинутыми в адрес Исламской Республики Иран.

Отметим, что 17 мая в различных городах Великобритании были задержаны четверо граждан Ирана, которые вскоре были освобождены.

Британская полиция заявила, что продолжает обыски по ряду адресов.