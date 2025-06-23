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Временный поверенный в делах: Иран не отказался от дипломатического пути

Временный поверенный в делах: Иран не отказался от дипломатического пути 14:19 Иран не отказался от дипломатического пути.
В регионе
23 июня 2025 г. 14:25
Временный поверенный в делах: Иран не отказался от дипломатического пути

Иран не отказался от дипломатического пути.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи на пресс-конференции.

Он отметил, что в то время, когда Иран ведет переговоры с официальными лицами Европейского Союза и рядом мировых лидеров по этому вопросу, США оказали поддержку атаки на Иран:

"Иран оставляет за собой право ответить на атаки Израиля. От всех стран-членов ООН, особенно от стран региона и исламских стран, членов Движения неприсоединения, ожидается осуждение этих атак и принятие практических шагов".

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Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili: İran diplomatiya yolunu tərk etməyib

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