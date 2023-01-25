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Временного поверенного в делах Украины в Грузии вызвали в МИД

Временного поверенного в делах Украины в Грузии вызвали в МИД Временный поверенный в делах Украины в Тбилиси вызван в МИД.
В регионе
25 января 2023 г. 15:35
Временного поверенного в делах Украины в Грузии вызвали в МИД

Временный поверенный в делах Украины в Тбилиси Андрей Касьянов вызван в МИД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Имеди".

Сообщается, что это связано из-за заявлений о грузино-российских отношениях. Внешнеполитическое ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями.

Во вторник Касьянов в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией посольство не исключает возможности обращения к международным организациям для оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии. Касьянов также сказал в интервью, что Грузия официально взяла курс на интеграцию в ЕС и НАТО, однако позитивная реакция политиков правящей партии на возможное возобновление авиасообщения с РФ говорит о том, что страна "начала двигаться в другую сторону".

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