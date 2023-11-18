Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Иржи Чистецки был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с внесением ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский санкционный список.

Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Иржи Чистецки был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с внесением ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский санкционный список.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"17 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Чистецки. Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола", - указали в ведомстве.

В МИД России предупредили временного поверенного в делах Чехии в РФ об ответных мерах Москвы в отношении чешских активов.