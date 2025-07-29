Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД России

Временный поверенный Норвегии был вызван в МИД России, ему вручена нота протеста из-за ограничений в отношении рыболовных судов компаний РФ.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в дипведомстве.
"Безответственные действия Осло ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биоресурсов в Северной Атлантике", - заявили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что Россия примет меры для защиты отечественного рыболовства, если Норвегия не будет готова вернуться к выполнению соглашения 1976 года.