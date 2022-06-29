Временная поверенная в делах Норвегии была вызвана в МИД России

Временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё вызвали в МИД России.

Временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё вызвали в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД, российское ведомство потребовало от Норвегии "скорейшего решения вопроса" с поставками товаров на остров Шпицберген, заявку на которые отклонила эта страна.

"Было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой норвежской стороной доставки на Шпицберген грузов, предназначенных для обеспечения работы ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" на архипелаге. Норвежской стороне также сообщили, что Россия примет соответствующие ответные меры", - сказано в сообщении.

Ранее Норвегия отклонила заявку на поставку 20 тонн товаров для российских поселений на Шпицбергене из-за санкций. Генконсул РФ на острове Шпицберген Сергей Гущин заявил, что продуктов питания на острове хватит до августа, однако наблюдаются проблемы с лекарствами и оборудованием. Он также сообщал, что у "Артикугля", которому принадлежат шахты в Баренцбурге, есть возможность доставлять товары морем из Европы, Мурманска и Архангельска.