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Врачи в Армении бастуют из-за низких зарплат

Врачи в Армении бастуют из-за низких зарплат Водители 6-й подстанции службы "Скорая помощь" в Ереване проводят акцию протеста и отказываются выезжать на вызовы, пока с ними не встретятся уполномоченные официальные лица. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, требование протестующих - пов
В регионе
2 ноября 2021 г. 12:23
Врачи в Армении бастуют из-за низких зарплат

Водители 6-й подстанции службы "Скорая помощь" в Ереване проводят акцию протеста и отказываются выезжать на вызовы, пока с ними не встретятся уполномоченные официальные лица. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, требование протестующих - повысить зарплату.

Как сказал один из водителей службы Сержик Гаспарян, последние месяцы они работают на износ, вызовов стало вдвое больше, а зарплата осталась прежней. За сутки водители получают 11 700 драмов (около 24 долларов США), в итоге в месяц выходит 111 тысяч 300 драмов (около 210 долларов).

В настоящее время водители не выезжают на вызовы, они готовы обслужить только крайне тяжелых пациентов.

Сотрудники "неотложки" ждут встречи с представителями мэрии, и руководством.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda həkimlər kütləvi tətil elan edib

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