Врачи разрешили Саакашвили есть без ограничений и посоветовали тренироваться

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться.

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться.

Как передает Report со ссылкой на "Интефакс" , об этом заявила после встречи в госпитале в Гори участник созданного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе.

"С завтрашнего дня (сегодня - ред.) пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы его в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения", - сказала врач.

По ее словам, к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.

"Желания тренироваться Саакашвили не высказал, видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение, и вам, журналистам, все было бы понятно", - сказала Гиоргадзе.

В течение последних дней врачи из альтернативного медицинскому консилиуму центра "Эмпатия" заявляют журналистам, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует непременного его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет.