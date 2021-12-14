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Врачи разрешили Саакашвили есть без ограничений и посоветовали тренироваться

Врачи разрешили Саакашвили есть без ограничений и посоветовали тренироваться Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться.
В регионе
14 декабря 2021 г. 06:50
Врачи разрешили Саакашвили есть без ограничений и посоветовали тренироваться
Михаил Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться.

Как передает Report со ссылкой на "Интефакс", об этом заявила после встречи в госпитале в Гори участник созданного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе.

"С завтрашнего дня (сегодня - ред.) пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы его в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения", - сказала врач.

По ее словам, к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.

"Желания тренироваться Саакашвили не высказал, видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение, и вам, журналистам, все было бы понятно", - сказала Гиоргадзе.

В течение последних дней врачи из альтернативного медицинскому консилиуму центра "Эмпатия" заявляют журналистам, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует непременного его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет.

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