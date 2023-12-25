Врачи не рекомендуют властям Грузии переводить Саакашвили из больницы в тюрьму

Общее состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с мая 2022 года находится в тбилисской частной клинике "Вивамед", улучшилось, однако ему еще необходимо продолжать лечение в стационарном учреждении.

Общее состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который с мая 2022 года находится в тбилисской частной клинике "Вивамед", улучшилось, однако ему еще необходимо продолжать лечение в стационарном учреждении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор клиники Зураб Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди".

"Общее состояние пациента, конечно, улучшилось. Улучшены его жизненные параметры, однако результаты лабораторных исследований все-таки требуют внимания. У него периодически скачет давление, что зачастую связано с посетителями. На данном этапе мы считаем, что пациент удовлетворяет всем тем критериям, которые необходимы для продолжения лечения в стационаре", - сказал Чхаидзе.

Грузинская оппозиционная партия "За Грузию" ранее выступила с призывом к Минюсту перевезти Саакашвили обратно в тюремную камеру. По их мнению, бывший президент хорошо выглядит, подключается к своим судебным процессам онлайн и занимается политической агитацией, что ставит его в привилегированное положение по отношению к другим заключенным.