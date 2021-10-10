Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, необходима госпитализация.

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, необходима госпитализация.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Состояние Саакашвили ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить. С его разрешения я сообщаю, что у него заболевание крови - талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – ред.). Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать ", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что состояние Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня.