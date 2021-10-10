О нас
Report Georgia
Аудио новости

Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили

Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, необходима госпитализация.
В регионе
10 октября 2021 г. 23:25
Врач заявил об ухудшении состояния Саакашвили
Михаил Саакашвили

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спустя десять дней голодовки резко ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, необходима госпитализация.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Состояние Саакашвили ухудшилось, он тяжело передвигается, ему трудно говорить. С его разрешения я сообщаю, что у него заболевание крови - талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – ред.). Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать ", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что состояние Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvilinin vəziyyəti pisləşib

Экслюзивные новости

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi