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Врач: Саакашвили нуждается в психоневрологической реабилитации за рубежом

Врач: Саакашвили нуждается в психоневрологической реабилитации за рубежом Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации за рубежом.
В регионе
13 декабря 2021 г. 04:42
Врач: Саакашвили нуждается в психоневрологической реабилитации за рубежом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.

"Его (Саакашвили - ред.) неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе, добавив, что Саакашвили нуждается в лечении в специальном учреждении, которого в Грузии нет.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел экс-президента в воскресенье вечером. Родные и близкие бывшего президента неоднократно заявляли, что он находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: “Saakaşvilinin vəziyyəti pisdir, müalicə üçün xaricə göndərilməlidir”

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