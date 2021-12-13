Врач: Саакашвили нуждается в психоневрологической реабилитации за рубежом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации за рубежом.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.

"Его (Саакашвили - ред.) неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе, добавив, что Саакашвили нуждается в лечении в специальном учреждении, которого в Грузии нет.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел экс-президента в воскресенье вечером. Родные и близкие бывшего президента неоднократно заявляли, что он находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.