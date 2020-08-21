Врач назвал предварительный диагноз Навального

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.

Специалисты продолжают проводить исследования. Уже установлено, что у пациента не было инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

Утром консилиум признал Навального нетранспортабельным, пока его не будут перевозить в немецкую клинику, хотя этого хотят родственники.

Основатель ФБК находится в коме. Накануне ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, борт экстренно сел в Омске.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией решили подать заявление в Следственный комитет: они уверены, что случившееся подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Полиция проводит проверку.