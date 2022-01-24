Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса

Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса.
Как сообщает грузинское бюро Report, препарат "Soulager" уже применяют среди COVID-инфицированных в клиниках cтраны.
Препарат, являющийся биологически активной пищевой добавкой, входит в инструкцию по лечению в Грузии с ноября прошлого года, однако в аптеках пока не продается.
Препарат назначают пациентам с сатурацией ниже 90% в возрасте старше 18 лет. Также препарат назначается в том случае, если после выявления первых симптомов коронавируса не прошло больше семи дней.
Клинические исследования препарата продолжаются.