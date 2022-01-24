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Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса

Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса.
В регионе
24 января 2022 г. 18:55
Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса

Грузинский врач, эксперт по вопросам медицинской онкологии и клинической генетики Минздрава Грузии Александр Таварткиладзе изобрел препарат против коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, препарат "Soulager" уже применяют среди COVID-инфицированных в клиниках cтраны.

Препарат, являющийся биологически активной пищевой добавкой, входит в инструкцию по лечению в Грузии с ноября прошлого года, однако в аптеках пока не продается.

Препарат назначают пациентам с сатурацией ниже 90% в возрасте старше 18 лет. Также препарат назначается в том случае, если после выявления первых симптомов коронавируса не прошло больше семи дней.

Клинические исследования препарата продолжаются.

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Версия на английском языке Georgia develops drug against coronavirus
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa qarşı dərman icad edilib

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