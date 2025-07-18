Песков прокомментировал возможный уход WhatsApp из России

Мессенджер WhatsApp является в России самым популярным сервисом, но у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ.

Мессенджер WhatsApp является в России самым популярным сервисом, но у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"WhatsApp - в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе в Российской Федерации, по популярности - это сервис номер один. Как и все сервисы, конечно, у них есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы мессенджера остаться в России.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp с очень большой долей вероятности попадет в список ресурсов, подлежащих ограничениям. Горелкин написал в своем телеграм-канале, что мессенджеру "пора готовиться к уходу с российского рынка".