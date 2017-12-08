Впервые за три года состоялась встреча глав МИД России и Украины

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Вене впервые за последние 3 года состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина. Как сообщает Report, встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины прошла за закрытыми дверями.

Стороны в ходе переговоров обсудили обмен пленными. Об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter.

«С главой МИД России Лавровым обсудил вопросы обмена пленными», — сообщил Климкин. Теперь стороны, как подчеркнул министр, «должны, действительно, продвинуться в этом вопросе в последующие недели». «Речь идет о людях и их близких», — заключил украинский министр.

Прежде министры встречались только в рамках «нормандского формата». Последние такие переговоры прошли три года назад, в 2014 году, еще до обострения ситуации на Украине.