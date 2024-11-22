Впервые за новейшую историю Грузии президент не откроет заседание нового парламента

Первое заседание новоизбранного парламента Грузии вместо президента Саломе Зурабишвили откроет самый старший депутат нового созыва Владимир Кахадзе.

Первое заседание новоизбранного парламента Грузии вместо президента Саломе Зурабишвили откроет самый старший депутат нового созыва Владимир Кахадзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Саломе Зурабишвили вновь нарушает Конституцию Грузии и не назначает первое заседание. Соответственно, с учетом 38-й статьи Конституции, первое заседание парламента Грузии состоится 25 ноября, в частности, оно начнется в 12 часов", - отметил он.

По словам Папуашвили, Центральная избирательная комиссия уже изготовила временные удостоверения для новоизбранных депутатов.

"Поэтому все избранные члены должны забрать из ЦИК эти временные мандаты. 25 ноября с 11 часов начнется регистрация. Регистрация письменная, поскольку пока, естественно, новые члены парламента не введены в электронную систему", - пояснил он.

Что касается повестки дня первого заседания, который, по словам Папуашвили, установлен регламентом, то первым вопросом будет признание полномочий членов парламента.

"Вы знаете, что в этот процесс включен и глава ЦИК. После его доклада полномочия всех 150 членов парламента будут признаны, и этот вопрос будет поставлен на голосование", - сказал Папуашвили.

Далее, по словам Папуашвили, объявляется перерыв, во время которого формируются фракции. Затем вновь объявляется перерыв, во время которого формируются комитеты, и после этого – избрание глав комитетов на заседании.