О нас
Аудио новости

Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет

Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет.
В регионе
3 марта 2022 г. 12:43
Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет

Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также заявил, что не сомневается, что Россия и страны Запада, опираясь на здравый смысл, смогут начать движение "к чему-то новому".

"Но возврата к прежнему уже не будет, Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала до событий последнего времени", - сказал дипломат в эфире "РБК".

Кроме того, он заявил о том, что кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона.

"Все, что происходит в отношениях с США, - это прямое следствие безответственного курса Вашингтона, который годами, если не сказать десятилетиями, разрушал наши отношения", - отметил Рябков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN: "Rusiyanın Qərblə münasibətləri əvvəlki vəziyyətə qayıtmayacaq"

Самое важное

Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36
Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi