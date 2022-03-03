Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет

Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет.

Возврата к прежним отношениям России и Запада уже не будет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также заявил, что не сомневается, что Россия и страны Запада, опираясь на здравый смысл, смогут начать движение "к чему-то новому".

"Но возврата к прежнему уже не будет, Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала до событий последнего времени", - сказал дипломат в эфире "РБК".

Кроме того, он заявил о том, что кризис в отношениях РФ и США - прямое следствие безответственного курса Вашингтона.

"Все, что происходит в отношениях с США, - это прямое следствие безответственного курса Вашингтона, который годами, если не сказать десятилетиями, разрушал наши отношения", - отметил Рябков.