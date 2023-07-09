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Возвращенный из Турции командир "Азова" намерен вернуться на фронт

Возвращенный из Турции командир "Азова" намерен вернуться на фронт Командир полка (бригада с февраля 2023 года - ред.) "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко сообщил о намерении вернуться на фронт.
В регионе
9 июля 2023 г. 03:24
Возвращенный из Турции командир Азова намерен вернуться на фронт

Командир полка (бригада с февраля 2023 года - ред.) "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко сообщил о намерении вернуться на фронт.

Как передает Report, об этом он рассказал журналистам во Львове.

"Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою", - сказал Д.Прокопенко.

На уточняющий вопрос, будут ли они возвращаться на фронт, командир "Азова" ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

Президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать подробности касательно возвращения "азовцев": "Есть вещи, детали в которых мешают будущим результатам".

Отметим, что после визита Владимира Зеленского в Анкару и встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом командиры "Азова" были возвращены из Турции в Украину. Хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что это было сделано вопреки договоренностям, ни Украина, ни Турция не прокомментировали его заявление.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən dönən “Azov” komandirləri cəbhəyə qayıtmaq niyyətindədirlər

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