Возвращенный из Турции командир "Азова" намерен вернуться на фронт

Командир полка (бригада с февраля 2023 года - ред.) "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко сообщил о намерении вернуться на фронт.

Командир полка (бригада с февраля 2023 года - ред.) "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко сообщил о намерении вернуться на фронт.

Как передает Report , об этом он рассказал журналистам во Львове.

"Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою", - сказал Д.Прокопенко.

На уточняющий вопрос, будут ли они возвращаться на фронт, командир "Азова" ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель".

Президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать подробности касательно возвращения "азовцев": "Есть вещи, детали в которых мешают будущим результатам".

Отметим, что после визита Владимира Зеленского в Анкару и встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом командиры "Азова" были возвращены из Турции в Украину. Хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что это было сделано вопреки договоренностям, ни Украина, ни Турция не прокомментировали его заявление.