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Возвращенные Азербайджаном армянские военные подверглись на родине допросу в СК

Возвращенные Азербайджаном армянские военные подверглись на родине допросу в СК Восемь военнослужащих, которых Азербайджан вернул Армении, основываясь на принципы гуманизма, подверглись допросам в Следственном комитете (СК).
В регионе
8 февраля 2022 г. 11:57
Возвращенные Азербайджаном армянские военные подверглись на родине допросу в СК

Восемь военнослужащих, которых Азербайджан вернул Армении, основываясь на принципы гуманизма, подверглись допросам в Следственном комитете (СК).

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом сообщил пресс-секретарь СК Армении Вардан Тадевосян.

Пока следователи допрашивали их в рамках уголовного дела, возмущенные родственники военнослужащих собрались перед зданием военного следственного управления и пытались разбить окна здания, ситуацию контролировали сотрудники полиции. Родители требовали, чтобы правоохранители поскорее отпустили их детей.

Допрос начался около 15:00 и длился около 7-8 часов. Источники в правоохранительных органах сообщили, что следственный орган пока не предъявил обвинения кому-то из вернувшихся в Армению военнослужащих. А какие новые обстоятельства появятся в дальнейшем по уголовному делу, пока сложно прогнозировать, сообщает издание.

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Версия на английском языке Soldiers extradited from Azerbaijan interrogated for nearly 8 hours in Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ermənistana qaytardığı hərbçilər istintaqa cəlb olunub

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