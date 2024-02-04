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Возвращение первого турецкого космонавта на Землю вновь отложено

Возвращение первого турецкого космонавта на Землю вновь отложено Выход команды Ax-3, в состав которой входит первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, с Международной космической станции (МКС) вновь отложен.
В регионе
4 февраля 2024 г. 11:17
Возвращение первого турецкого космонавта на Землю вновь отложено

Выход команды Ax-3, в состав которой входит первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, с Международной космической станции (МКС) вновь отложен.

Как передает Report, об этом компания SpaceX заявила в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации, из-за неблагоприятной погоды на побережье Флориды (США) экипаж Dragon и Ax-3 не покинет МКС раньше 6 февраля.

Напомним, что вчера компания SpaceX сообщила, что возвращение перенесено самое раннее на 5 февраля.

Также было подчеркнуто, что команды продолжат следить за погодными условиями в связи со своими планами покинуть МКС.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli astronavtın Yerə qayıdışı yenidən ertələnib

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