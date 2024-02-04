Возвращение первого турецкого космонавта на Землю вновь отложено

Выход команды Ax-3, в состав которой входит первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, с Международной космической станции (МКС) вновь отложен.
Как передает Report, об этом компания SpaceX заявила в своем аккаунте в социальной сети X.
По информации, из-за неблагоприятной погоды на побережье Флориды (США) экипаж Dragon и Ax-3 не покинет МКС раньше 6 февраля.
Напомним, что вчера компания SpaceX сообщила, что возвращение перенесено самое раннее на 5 февраля.
Также было подчеркнуто, что команды продолжат следить за погодными условиями в связи со своими планами покинуть МКС.