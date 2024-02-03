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Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено

Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено Отложено возвращение на Землю космического корабля Dragon и экипажа Axiom-3 (Ax-3), в составе которого и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.
В регионе
3 февраля 2024 г. 10:46
Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено

Отложено возвращение на Землю космического корабля Dragon и экипажа Axiom-3 (Ax-3), в составе которого и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

Как передает Report, об этом сообщил SpaceX в своем аккаунте в социальной сети "X".

В заявлении говорится, что экипаж космического корабля не покинут МКС до 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

Старт миссии Ax-3 произошел 18 января с космодрома НАСА имени Кеннеди во Флориде на космическом корабле Dragon компании SpaceX. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа Ax-3 вошли астронавты из разных стран - Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджи (Турция).

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