Возвращение первого турецкого астронавта на Землю отложено

Отложено возвращение на Землю космического корабля Dragon и экипажа Axiom-3 (Ax-3), в составе которого и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

Отложено возвращение на Землю космического корабля Dragon и экипажа Axiom-3 (Ax-3), в составе которого и первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

Как передает Report, об этом сообщил SpaceX в своем аккаунте в социальной сети "X".

В заявлении говорится, что экипаж космического корабля не покинут МКС до 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды.

Старт миссии Ax-3 произошел 18 января с космодрома НАСА имени Кеннеди во Флориде на космическом корабле Dragon компании SpaceX. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа Ax-3 вошли астронавты из разных стран - Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджи (Турция).