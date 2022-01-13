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Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
В регионе
13 января 2022 г. 17:11
Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Коллективные миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

"Завтра выводим 14-ю бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Белоруссии, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа", - заявил Шойгу.

По словам российского министра, миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность.

"Приняли под охрану 14 объектов на сегодняшний день, объектов, представляющих особую важность: это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства. И по просьбам руководства Казахстана, и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами", - сказал Шойгу.

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан позволил высвободить под другие задачи около 1,6 тыс. сотрудников силовых структур республики.

16.48

Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает секретариат ОДКБ.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности.

"По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке CSTO defense ministers approve withdrawal of troops from Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке KTMT ölkələrinin müdafiə nazirləri Qazaxıstandan qoşunların çıxarılmasını təsdiqləyiblər

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