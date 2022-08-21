Возросло количество детей, погибших во время войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибли 373 ребенка. При этом 721 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

С начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии погибли 373 ребенка. При этом 721 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram, во время фиксации российских военных преступлений в Мариуполе стало известно о гибели еще десяти детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Кроме того, накануне в результате обстрела Вознесенска Николаевской области тяжелые ранения получили трое - в возрасте от 3 до 8 лет.

Больше всего от рук российских войск пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 64, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.