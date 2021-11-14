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Возросло число жертв и пострадавших в результате землетрясения в Иране

Возросло число жертв и пострадавших в результате землетрясения в Иране Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.
В регионе
14 ноября 2021 г. 20:12
Возросло число жертв и пострадавших в результате землетрясения в Иране

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения в Иране.

Как передает Report, об этом отмечает информационное агентство Mehr.

А тем временем, турецкое агентство Haber Global сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли два человека, еще 17 получили ранения.

Эпицентр землетрясения силой 6,1 балла (по некоторым данным - 6,5 баллов) располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

16:37

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на юге Ирана.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 59 км к северо-западу от иранского портового города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Версия на азербайджанском языке İranda zəlzələ zamanı 17 nəfər xəsarət alıb, ölənlər var

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