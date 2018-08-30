Возросло число поступивших в грузинские вузы азербайджанских студентов

Тбилиси. 30 августа. REPORT.AZ/ Возросло число азербайджанских студентов, поступивших в грузинские вузы по предусмотренной для национальных меньшинств программе "1+4".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Грузии Майя Миминошвили.

По ее словам, 1211 прошедших регистрацию абитуриентов были зачислены. Большинство из них азербайджанские абитуриенты: "Возросло число обращений, связанных с подготовительной программой по грузинскому языку. Это очень хорошая тенденция. В прошлом году по программе в вузы поступили 1047 абитуриентов".

Отметим, что программа "1+4" специально подготовлена для проживающих в Грузии национальных меньшинств. Согласно программе, абитуриенты сдают тестовый экзамен на азербайджанском, армянском и осетинском языках. Поступившие в вуз абитуриенты в течение года изучают грузинский язык , а затем получают возможность обучаться в бакалавриате по выбранной специальности. Сумевшие набрать в конце года 60 баллов студенты без сдачи экзаменов могут продолжить обучение на желаемом факультете.