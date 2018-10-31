Возросло число пострадавших при взрыве в здании ФСБ в России - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва на входе в здании ФСБ Архангельской области погиб один человек, пострадали трое.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом журналистам сообщил губернатор Архангельской области России Игорь Орлов.

"Сработало неустановленное взрывное устройство. Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается. Преступление произошло внутри здания", - заявил И.Орлов.

Он подчеркнул, что в настоящее время рано давать оценки.

"Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется", - добавил губернатор.

***10:38

В Архангельске произошел взрыв возле здания Управления федеральной службы безопасности России по Архангельской области, погиб один человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пострадавший скончался при оказании помощи. Пока известно, что погибший - не сотрудник управления.

Причина взрыва устанавливается.