Возросло число погибших в Ираке турецких военнослужащих

Увеличилось число турецких военнослужащих, погибших в зоне операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Увеличилось число турецких военнослужащих, погибших в зоне операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, число их достигло двух человек.

Напомним, вчера министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного террористами, погиб военнослужащий турецкой армии, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали, но одному из них несмотря на усилие врачей спасти жизнь не удалось.

Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелало выздоровления раненым.

Отметим, с 18 апреля ВС Турции начала антитеррористическую операцию Pençe-Kilit на севере Ирака.