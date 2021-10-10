Возросло число жертв от суррогатного алкоголя в России

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области России выросло до 34.

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области России выросло до 34.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает правительство региона.

С 6 октября на востоке области фиксируется массовое отравление жителей суррогатным алкоголем. Ранее в воскресенье власти сообщали о 32 жертвах массового отравления.

"По состоянию на 19:00 (20:00 - бакинское время) 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, у двоих - состояние средней тяжести, семеро пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", - говорится в сообщении.

Власти региона организовали оповещение населения об опасности употребления спиртного. "Оповещение на улицах Орска осуществляют 10 автомобилей с громкоговорителями. Жителей предупреждают о том, что опасность представляет алкогольная продукция не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках", - сообщает правительство области.