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Возросло число жертв от суррогатного алкоголя в России

Возросло число жертв от суррогатного алкоголя в России Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области России выросло до 34.
В регионе
10 октября 2021 г. 20:16
Возросло число жертв от суррогатного алкоголя в России

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области России выросло до 34.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает правительство региона.

С 6 октября на востоке области фиксируется массовое отравление жителей суррогатным алкоголем. Ранее в воскресенье власти сообщали о 32 жертвах массового отравления.

"По состоянию на 19:00 (20:00 - бакинское время) 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. 24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, у двоих - состояние средней тяжести, семеро пострадавших в тяжёлом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", - говорится в сообщении.

Власти региона организовали оповещение населения об опасности употребления спиртного. "Оповещение на улицах Орска осуществляют 10 автомобилей с громкоговорителями. Жителей предупреждают о том, что опасность представляет алкогольная продукция не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках", - сообщает правительство области.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada saxta içkidən ölənlərin sayı artır

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