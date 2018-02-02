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    Возросла статистика граждан Грузии, просивших убежище в странах-членах Евросоюза

    По сравнению с 2016 годом, число грузин, желающих уехать в европейские страны в 2017 году, увеличилось на 35%

    Тбилиси. 2 февраля. REPORT.AZ/ Возросла статистика граждан Грузии, просивших убежище в странах-членах Евросоюза.

    Как сообщает грузинское бюро Report, по сравнению с 2016 годом, число грузин, желающих уехать в европейские страны в 2017 году увеличилось на 35%.

    По информации Европейской комиссии по вопросам предоставления убежища (EASO), по сравнению с 2016 годом, в прошлом году статистика просивших убежище в Европе иностранцев сократилась на 43%.

    Так, если в 2016 году общее количество людей, просивших убежище в европейских странах, составляло 1,3 млн, в 2017 году данная статистика была 707 тыс. человек. 

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