Тбилиси. 2 февраля. REPORT.AZ/ Возросла статистика граждан Грузии, просивших убежище в странах-членах Евросоюза.

Как сообщает грузинское бюро Report, по сравнению с 2016 годом, число грузин, желающих уехать в европейские страны в 2017 году увеличилось на 35%.

По информации Европейской комиссии по вопросам предоставления убежища (EASO), по сравнению с 2016 годом, в прошлом году статистика просивших убежище в Европе иностранцев сократилась на 43%.

Так, если в 2016 году общее количество людей, просивших убежище в европейских странах, составляло 1,3 млн, в 2017 году данная статистика была 707 тыс. человек.