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Возможные перестановки в кабмине Турции не затронут ключевых министров

Возможные перестановки в кабмине Турции не затронут ключевых министров Перестановки возможны в кабинете министров Турции до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров.
В регионе
2 января 2025 г. 14:48
Возможные перестановки в кабмине Турции не затронут ключевых министров

Перестановки возможны в кабинете министров Турции до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Türkiye.

Источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили, что пять-шесть министров могут лишиться постов. При этом свои должности сохранят вице-президент Джевдет Йылмаз, глава Минфина Мехмет Шимшек, министры иностранных дел и национальной обороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер, а также министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Изменения, проводимые в рамках реформ в ПСР после выборов в местные органы власти в марте 2024 года, на которых победу одержала оппозиция, коснутся и руководства партии, и муниципалитетов, которые она представляет. Завершить обновление кадров планируется до съезда ПСР, проведение которого намечено на конец февраля, отмечает газета.

Нынешний кабинет министров Турции был сформирован в июне 2023 года после состоявшихся в мае того же года президентских и парламентских выборов.

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Версия на английском языке Possible Cabinet reshuffle in Türkiye won't affect key ministers

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