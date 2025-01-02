Возможные перестановки в кабмине Турции не затронут ключевых министров

Перестановки возможны в кабинете министров Турции до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров.

Перестановки возможны в кабинете министров Турции до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Türkiye.

Источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили, что пять-шесть министров могут лишиться постов. При этом свои должности сохранят вице-президент Джевдет Йылмаз, глава Минфина Мехмет Шимшек, министры иностранных дел и национальной обороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер, а также министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Изменения, проводимые в рамках реформ в ПСР после выборов в местные органы власти в марте 2024 года, на которых победу одержала оппозиция, коснутся и руководства партии, и муниципалитетов, которые она представляет. Завершить обновление кадров планируется до съезда ПСР, проведение которого намечено на конец февраля, отмечает газета.

Нынешний кабинет министров Турции был сформирован в июне 2023 года после состоявшихся в мае того же года президентских и парламентских выборов.