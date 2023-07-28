Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ

На территории Запорожской АЭС, находящейся под временным контролем российской стороны, слышали взрывы.

На территории Запорожской АЭС, находящейся под временным контролем российской стороны, слышали взрывы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.

"В последнее время мы получаем информацию от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.