О нас

Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ

Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ На территории Запорожской АЭС, находящейся под временным контролем российской стороны, слышали взрывы.
В регионе
28 июля 2023 г. 13:13
Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ

На территории Запорожской АЭС, находящейся под временным контролем российской стороны, слышали взрывы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова.

Он отметил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.

"В последнее время мы получаем информацию от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Blasts heard near Zaporizhzhia NPP documented by IAEA experts
Версия на азербайджанском языке Zaporojye AES-in yerləşdiyi ərazidə partlayış olub

Другие новости из категории

Путин: РФ выделит на развитие ряда африканских стран 90 млн долларов
Путин: РФ выделит на развитие ряда африканских стран 90 млн долларов
28 июля 2023 г. 12:26
Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
28 июля 2023 г. 11:41
Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым
Заседание комиссии по 44-дневной войне с участием экс-главы МО Армении будет закрытым
28 июля 2023 г. 11:03
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла
28 июля 2023 г. 10:45
Турция, Россия, Сирия и Иран обсуждают возможность новой встречи глав МИД
Турция, Россия, Сирия и Иран обсуждают возможность новой встречи глав МИД
28 июля 2023 г. 10:19
В Кыргызстане органы прокуратуры лишили функции проведения следственных действий
В Кыргызстане органы прокуратуры лишили функции проведения следственных действий
28 июля 2023 г. 09:12
Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов
Украина получила от Канады более 3,5 млрд долларов
28 июля 2023 г. 08:03
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Турции, есть погибший и раненые
28 июля 2023 г. 01:28
В Турции обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В Турции обрушился жилой дом, есть пострадавшие
27 июля 2023 г. 22:15
Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз
Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз
27 июля 2023 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi