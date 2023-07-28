Возле Запорожской АЭС слышали взрывы, их зафиксировали эксперты МАГАТЭ

На территории Запорожской АЭС, находящейся под временным контролем российской стороны, слышали взрывы.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова.
Он отметил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы 26 и 27 июля. Также наблюдатели обнаружили мины на территории станции.
"В последнее время мы получаем информацию от представителей МАГАТЭ, постоянно находящихся на Запорожской АЭС, о том, что идентифицированы мины. Последняя информация была о том, что слышали взрывы 26 и 27 июля", - заявил Кориков.