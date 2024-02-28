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Возле дома армянского депутата от фракции "Гражданский договор" взорвалась бомба

Возле дома армянского депутата от фракции "Гражданский договор" взорвалась бомба Возле дома члена фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении Гагика Мелконяна взорвалась бомба.
В регионе
28 февраля 2024 г. 16:05
Возле дома армянского депутата от фракции Гражданский договор взорвалась бомба

Возле дома члена фракции "Гражданский договор" Народного собрания Армении Гагика Мелконяна взорвалась бомба.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил журналистам сам депутат.

"Инцидент произошел дней 10 назад, с этим до сих пор разбираются правоохранители. Это произошло не возле нашего дома, а во дворе соседа. У меня нет подозрений кто мог сделать это", - отметил он.

По его словам, на место происшествия приехали правоохранители, провели экспертизу, но пока неизвестны детали расследования.

Сегодня армянские СМИ сообщили о том, что около 15 дней назад рядом с домом Мелконяна в квартале Ной была заложена бомба небольшой мощности.

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